Martı'dan 100 bin TAG sürücüsü kutlaması

Martı, İstanbul’da 100 bin TAG sürücüsüne ulaşmasını özel bir festivalle kutlayacak.

Ulaşım platformu Martı, İstanbul’da 100 bin TAG sürücüsüne ulaşmasını özel bir festivalle kutlayacak. Yapılan duyuruya göre 14 Ocak Pazar günü Ora Arena - Bayrampaşa’da düzenlenecek festivalde İrem Derici sahne alacak. Saat 13.00’te başlayacak etkinliğe katılım ücretsiz olacak. Martı uygulamasını gösteren herkes giriş yapabilecek.

Öte yandan yapılan bilgilendirmeye göre, TAGFest’te hediyeler de sunulacak 10 kişiye elektrikli scooter, 5 kişiye de iPhone telefon hediye edilecek. Ayrıca, her katılımcıya 500 TL değerinde Martı kuponu ve TAG sürücülerine 500 TL değerinde akaryakıt kuponu verilecek.