Martı'dan New York Borsası'na açılma sürecinde önemli ziyaret

Faaliyete başladıktan 3 yıl sonra, New York Borsası’na açılma sürecini başlatan Martı, hedefinde sona yaklaşıyor. Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, New York’ta yatırımcı ve borsa yöneticileriyle bir araya geldi.

Türkiye’nin önde gelen ulaşım uygulaması Martı; New York Borsası’na (NYSE) açılma sürecinde sona yaklaşıyor. Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, şirketin NYSE süreciyle ilgili olarak New York’ta yetkilerle bir dizi görüşmede bulundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre yatırımcı kuruluş ve kişilerle yapılan görüşmelerin yanı sıra, New York Borsası yetkilileriyle bir araya gelen Öktem, Uluslararası Sermaye Piyasaları Başkanı Cassandra Seier ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye’de 280 milyon dolarlık yatırım için kaynak

ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bilgi veren Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Yakın zaman içinde New York Borsası’na Türk bayrağını asma ve gongu çalma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Martı’nın NYSE’ye açılma süreci ve sonrasıyla ilgili planladığımız yerinde görüşmeleri çok olumlu biçimde gerçekleştirdik” dedi.

NYSE’ye açılma işlemi sonrasında Martı bilançosuna yaklaşık 280 milyon dolar tutarında nakit girmesinin öngörüldüğü bilgisini paylaşan Öktem, “New York Borsası’na açılmamızın, uluslararası sermayeyi ülkemize çekme konusunda önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Biz Martı olarak bu konuda elimizi taşın altına koyduk ve çok büyük bir işin üstesinden gelmek üzereyiz” diye konuştu.