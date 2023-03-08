Martı, New York Borsası'nda Türk bayraklarıyla karşılandı

Martı, New York Borsası’na açılma sürecini tamamlıyor. Martı Kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem, "Yakın zaman içinde New York Borsası’nda gong çalma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Türkiye’nin önde gelen ulaşım uygulamalarından Martı, New York Borsası’na (NYSE) açılma sürecinde sona yaklaşıyor. Alper Öktem, şirketin NYSE süreciyle ilgili olarak New York’ta yetkilerle görüşmelerde bulundu. Bu görüşmelerin yanı sıra Öktem, NYSE mecraları başta olmak üzere yerli ve yabancı basına da süreçle ilgili bilgi verdi.

Oğuz Alper Öktem temaslarında mobilite sektörünün geleceği, şirketin yakın dönem planları ve NYSE süreci hakkında konuştu. Öktem, yaşanan deprem felaketi ile ilgili de “Zor dönemler geçirdiğimiz bu günlerde, bayrağımızı New York Borsası ekranlarında görmek bizi mutlu etti. Bu dayanışma örneği için yetkililere teşekkür ederim” diye konuştu.

ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bilgi veren Öktem, “Yakın zaman içinde New York Borsası’nda gong çalma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Temennim, bizim geçtiğimiz yollardan başka Türk girişimlerinin de geçmesi ve burada yer alması. Çünkü bu, ülkemize doğrudan yatırım çekmek anlamına geliyor. Bu sayede alınan yatırımlar Türkiye’ye aktarılıyor, istihdama dönüşüyor ve teknoloji üretiminin gelişmesine sebep oluyor” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından New York Borsası’nda Türk bayrağını dalgalandıracak olan Martı’nın bu hamlesi, şirketi, kuruluşunu takip eden 4 yıl içinde halka arz gerçekleştirmeyi başarabilen dünyanın da sayılı teknoloji devleri arasına sokacak.