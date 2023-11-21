Martıları beslerken dereye düşürülen cüzdanı dalgıç polis çıkardı
Yalova'da yaşlı bir kadının martılara ekmek atarken dereye düşürdüğü cüzdanı deniz polisi tarafından çıkarıldı.
Yalova’da yaşlı bir kadının martılara ekmek atarken dereye düşürdüğü cüzdanı deniz polisi tarafından çıkarıldı.
Fatih Caddesi köprüsü üzerinde Safran Deresi’ndeki martılara ekmek atan yaşlı kadın yanlışlıkla cüzdanını dereye düşürdü. Yaşlı kadın cüzdanın çıkartılması için Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nden yardım talep etti.
Bölgeye giden dalgıç polis dereye girerek cüzdanı buldu ve sahibine teslim etti.