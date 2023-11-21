Martıları beslerken dereye düşürülen cüzdanı dalgıç polis çıkardı

Yalova'da yaşlı bir kadının martılara ekmek atarken dereye düşürdüğü cüzdanı deniz polisi tarafından çıkarıldı.

Martıları beslerken dereye düşürülen cüzdanı dalgıç polis çıkardı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Yalova’da yaşlı bir kadının martılara ekmek atarken dereye düşürdüğü cüzdanı deniz polisi tarafından çıkarıldı.

Fatih Caddesi köprüsü üzerinde Safran Deresi’ndeki martılara ekmek atan yaşlı kadın yanlışlıkla cüzdanını dereye düşürdü. Yaşlı kadın cüzdanın çıkartılması için Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nden yardım talep etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bölgeye giden dalgıç polis dereye girerek cüzdanı buldu ve sahibine teslim etti.