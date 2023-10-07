MARUF'a Vefahane Yaşam Merkezi damga vurdu

Marmara Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen Marmara Urban Forum/Marmara Uluslararası Kent Forumu’na (MARUF) katılan Bağcılar Belediyesinin Vefahane Yaşam Merkezi projesi büyük beğeni topladı. 15 farklı atölyede eğitim, 6 farklı alanda terapi hizmetin ücretsiz verildiği tesisin kursiyeri yaşlılar, sabah servis araçlarıyla evlerinden alınıp akşam tekrar evlerine götürülüyor.

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlediği Marmara Urban Forum’un (Marmara Uluslararası Kent Forumu-MARUF) üçüncüsü 4-7 Ekim 2023’te İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Kurulduğu günden bu yana hizmetleriyle yerel yönetimlerde öncü olan Bağcılar Belediyesi de örnek projeleriyle MARUF’ta yerini aldı. "Yaşam Boyu Şehirler" başlığı altında “Kentte Yaşlılık” konulu oturuma Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Avukat Octavio Vergara Andueza konuşmacı olarak katıldı. Doç. Dr. Hande Sart’ın moderatörlüğünde düzenlenen programda; genel nüfusun kentlerde yoğunlaşması ve yaşlanmaya evrilen demografik dönüşümü ile birlikte yerel yönetimler gündeminde önemli bir yer tutan yaşlılık politikaları ve uygulamaları ele alındı.

Dünya genelinde yaşlı nüfus artıyor

Tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir konuyu seçtiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Yaşlı denildiğinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan tanım gereği 65 yaş ve üzeri nüfus anlaşılmaktadır. Genel nüfus içinde 65 yaş üzerindeki yaşlı nüfusta, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla artmaktadır. BM (Birleşmiş Milletler) tahminlerine göre, küresel nüfus içinde yaşlı nüfus oranı 2050 yılında 10 milyarın yaklaşık 2 milyarı 65 yaşın üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Yaşın ilerlemesi fiziksel, sosyal, ekonomik, psikolojik ve benzeri pek çok değişikliği beraberinde getirmektedir. Bu değişiklikler yaşlı bireylerin gündelik yaşamlarını sürdürme kabiliyetlerinin ve toplumsal rollerinin genç yaşlara göre farklılaşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, bireylerin bulundukları mikro ve makro çevreleri bu değişimlere uyum göstermediğinde, yaşlıların yaşamları zorlaşmakta, onları toplumda adeta “farklı”, “yalnız”, başka” bireylere dönüştürebilmektedir. İletişimin bozulmaya başladığı bu dönem sosyolojik yaşlanmanın başlangıcı sayılabilir. Bu süreçte yaşlılar yeni rollerine uygun davranmaya ve yeni bir sosyal çevrede tutunmaya çalışırlar” dedi.

"Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı güçlendirmek istiyoruz"

Türkiye’de ortalama yaşam süresinin arttığını ve yaşlıların sağlıklı yaşam sürmeleri, kaliteli yaşlılık dönemi geçirmeleri için alınması gereken tedbirlerin önem kazandığına dikkat çeken Özdemir, “İnsanın, yaşamın her safhasında mutlu ve huzurlu bir şekilde hayat sürmesi en tabii hakkıdır. Bunun en iyi şekilde kullanılabilmesi için geçmişten geleceğe köprüler kurarız. Kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan yaşlılarımızın toplumla bütünleşmesi, hayatın içinde aktif bireyler olmaları amacıyla yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz. Bağcılar’da yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmak, desteklemek ve sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla çeşitli hizmetler sunmaktayız. Yeni hizmet modelleriyle sevgiyi, merhameti, saygı ve dayanışmayı daha da güçlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

"15 farklı atölyede eğitim ve 6 farklı alanda terapi hizmeti veriyoruz"

5 kattan oluşan Vefahane Yaşam Merkezi’nin modern ve çok amaçlı kullanıma uygun bina olduğunu ifade eden Başkan Özdemir şunları söyledi:

“Vefahane Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak 15 farklı atölyede eğitim ve 6 farklı alanda terapi hizmeti veriyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 65 yaş ve üzeri bireyler için teknolojik özel cihazlar ve sistemle kurulan sanal terapi modeli hizmet veriyoruz. Bağcılar’da yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin yaşlanmanın getirdiği hareket kısıtlığı önlemek için geliştirilen modüllerle; günlük yaşam aktivitelerini yapabilme becerilerini kazandırarak, bireylerin günlük yaşamında bağımsız ve kendine yeter hale gelmesini sağlıyoruz. Bunun yanında psikolojik danışmanlık birimi, diyetisyen hizmeti, geriatri hemşire hizmeti, kişisel bakım, banyo, kuaför hizmeti de bulunuyor. Aşçılık kursunda lezzetli yöresel yemekleri yapan kursiyerler, el becerileri atölyesinde ise hünerlerini sergiliyor. Marangozluk atölyesinde üretilen ahşap oyuncaklar ise torunlara hediye olarak götürülüyor. Müzik atölyemiz ise büyüklerimiz hem dinleniyor hem de keyifli zaman geçiriyor. Müziğe ilgi duyan büyüklerimizden oluşan bir koro kurmayı da düşünüyoruz. Kimi akıl-strateji oyunlarıyla hafıza zayıflamasının önüne geçerken kimi de hobi bahçesinde zamanını değerlendirebiliyor. Teknoloji, Dini Bilgiler, Hat Sanatları, Okuma-Yazma, Spor Merkezi, Kütüphane, Sohbet Salonu da diğer atölyelerden bazıları. Bel fıtığı ve omurga kemiği eğikliği sebebiyle geçirdiği ameliyat sonrası iki bastonla yürüyen Güllü Gölçek isimli kursiyerimiz spor salonundaki eğitim sonunda bastonlarını attı. Böyle güzelliklere de şahitlik ediyoruz. Merkezimizde hem yararlı hem keyifli zaman geçiren yaşlılarımızı sabah servis araçlarıyla evlerinden alıyor akşam tekrar evlerine götürüyoruz.”