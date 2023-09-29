MARUF'un ilk çalıştayı Fatih'te gerçekleştirildi

Marmara Belediyeler Birliği tarafından iki yılda bir düzenlenen ve Türkiye’nin ilk ulusal kent forumu olan MARUF’un bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi. Fatih’te gerçekleşen çalıştaya Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve farklı disiplinlerden 60 öğrenci katıldı.

Ana teması “Çözüm Üreten Kentler” olarak belirlenen MARUF 23 kapsamında Fatih Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi işbirliğiyle önemli bir çalıştay düzenlendi. “Buluşma Duvarı: İstanbul Kara Surları Çevresinde Kamusal Alanı Yeniden Düşünmek” başlığı altında düzenlenen çalıştaya farklı disiplinlerden 60 öğrenci katıldı. Çalıştay, Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Spor ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Kara surları koruma bandını 4 yıl içinde kamuya kazandırdık”

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Parçası olduğumuz dünyanın gelişimine, sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için beraberce çalışıyoruz. İstanbul kara surları çevresinde birçok arkadaşımızın emeği var. Burası 100-150 yıldır, Osmanlı’dan beri sorun olan kara surların etrafındaki kamusal alanın, kara surları koruma bandını 4 yıl içinde kamuya kazandırdık. Oradaki büyük kötülüklerin def edilmesi, yerine büyük iyiliklerin getirilmesi anlamında bir model ortaya çıktı. Uluslararası ölçekte ilgi çekici bir proje oldu. En son Birleşmiş Millet gönüllü heyeti geldiğinde onlar için de ilgi çekici bir proje oldu. Sıradan bir yeşil alan değildir. Umut ederim, buradaki tartışmalar bizler için de ön açıcı tartışmalar olur” diye konuştu.