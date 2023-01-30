Masa Tenisi Turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi

Gölcük ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen, 6 kategoride 167 sporcunun katıldığı Masa Tenisi Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

Masa Tenisi Turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi
Editör
EditörEditör
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Gölcük ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen, 6 kategoride 167 sporcunun katıldığı Masa Tenisi Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Güzergah İzcilik ve Gençlik Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona 6 kategoride 167 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen mücadelelerde sporcular, dereceye girebilmek için ter döktü. Müsabakaların ardından kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

Masa Tenisi Turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi
Masa Tenisi Turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi
Masa Tenisi Turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi