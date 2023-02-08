Masal bebeği 44 saat sonra Muğla itfaiyesi kurtardı

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından Hatay’da 1,5 yaşında Masal bebek 44 saatlik bir aranın ardından kurtarıldı.

25 kişi sağ olarak çıkarıldı

Muğla’dan bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri şu ana kadar 25 kişiye ulaşarak enkazların arasından canlı olarak çıkarmayı başardı. Müdahaleye en çok ihtiyaç duyulan Hatay’da çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak 1,5 yaşındaki Masal bebeği enkazın arasından sağ olarak kurtardı.

Masal bebeğin sağlık durumu iyi

Depremin üzerinden 44 saat geçmesine rağmen hayatta kalan ve ekiplerin dikkati sayesinde kurtarılan Masal bebek sağlık ekiplerine teslim edildi. Masal bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Enkazların arasından son olarak 30 yaşındaki engelli vatandaş Mehmet Ali Derviş ve 75 yaşındaki Süleyman Arslan çıkarıldı.