Masal Çiçekçilik yeni adresinde hizmete açıldı

Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla Masal Çiçekçilik, yeni adresinde hizmet vermeye başladı. Kadın girişimci Tuna Ölmezol yönetimindeki Masal Çiçekçilik, Çiçek Sepeti uygulamasının da bayisi olarak faaliyet verecek.

Masal Çiçekçilik hakkında bilgiler veren Ölmezol “2 Yıldır Silivri’de faaliyetimizi sürdürüyoruz. Yeni adresimiz daha merkezi bir konumda, ayrıca bugün Selimpaşa’da da şubemiz faaliyete geçti. Geniş ürün yelpazemiz ve uygun fiyatlarla Silivri halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.