Siemens
SON
DAKİKA
Kadıköy’de silahlar patladı 1 kişi yaralandı
İstanbul'a dönüş çilesi: Tekirdağ yollarında yoğunluk var
Masal Çiçekçilik yeni adresinde hizmete açıldı
Tur otobüsü kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
Akgün, Mükemmel bir organizasyondu
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Masal Çiçekçilik yeni adresinde hizmete açıldı

Yaklaşık 2 yıldır Silivri'de hizmet veren Kadın girişimci Tuna Ölmezol işletmesindeki Masal Çiçekçilik yeni adresinde faaliyetini sürdürecek.

Masal Çiçekçilik yeni adresinde hizmete açıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla Masal Çiçekçilik, yeni adresinde hizmet vermeye başladı. Kadın girişimci Tuna Ölmezol yönetimindeki Masal Çiçekçilik, Çiçek Sepeti uygulamasının da bayisi olarak faaliyet verecek.
Masal Çiçekçilik hakkında bilgiler veren Ölmezol “2 Yıldır Silivri’de faaliyetimizi sürdürüyoruz. Yeni adresimiz daha merkezi bir konumda, ayrıca bugün Selimpaşa’da da şubemiz faaliyete geçti. Geniş ürün yelpazemiz ve uygun fiyatlarla Silivri halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Masal Çiçekçilik yeni adresinde hizmete açıldı
Masal Çiçekçilik yeni adresinde hizmete açıldı
Masal Çiçekçilik yeni adresinde hizmete açıldı
Masal Çiçekçilik yeni adresinde hizmete açıldı
Masal Çiçekçilik yeni adresinde hizmete açıldı
Masal Çiçekçilik yeni adresinde hizmete açıldı
Masal Çiçekçilik yeni adresinde hizmete açıldı
Masal Çiçekçilik yeni adresinde hizmete açıldı
Masal Çiçekçilik yeni adresinde hizmete açıldı
Masal Çiçekçilik yeni adresinde hizmete açıldı
Yusuf Eker

Bakmadan Geçme

Akşener, Silivri'deydi
Akşener, Silivri’deydi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı
Silivri Yaşam Vadisine Kavuştu
Silivri Yaşam Vadisine Kavuştu
Başkan Yılmaz Bakan Soylu'yu Ağırladı
Başkan Yılmaz Bakan Soylu’yu Ağırladı
Bakan Soylu: 'Gabar bölgesini tertemiz yapacağız'
Bakan Soylu: 'Gabar bölgesini tertemiz yapacağız'
Bakan Soylu'dan Silivri'de polise saldırı ile ilgili açıklama
Bakan Soylu’dan Silivri’de polise saldırı ile ilgili açıklama
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı