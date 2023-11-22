Maşalacı Kreş öğrencilerinden Silivripsor'a forma desteği

Silivripsor yönetim kurulu üyesi Fatih Maşalacı'nın sahibi olduğu Maşalacı Kreşinde eğitim gören öğrenciler, kulübe forma desteğinde bulundu.

Maşalacı Kreş öğrencilerinden Silivripsor'a forma desteği
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu “İlçemizin minik yüreklerinin temel eğitiminin verildiği MAŞALACI Kreş ilçesinin kulübünün yanında olduğunu tescilledi. Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Maşalacı'nın sahibi olduğu Maşalacı Kreş öğrenci, öğretmen ve idarecileri de Silivrispor'a forma desteğinde bulundu. Minik Yüreklere Silivrispor forması çok yatıştı. Teşekkürler Maşalacı Ailesi” ifadeleriyle paylaştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman