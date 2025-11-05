Masalsı köy yıkımın başkenti oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar sürüyor. Aynı gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanan 4,6’lık depremle bir kez daha sarsılan ilçe, 3 Kasım’da 4,9 büyüklüğündeki yeni depremle büyük hasar aldı. Yıkımın başkenti haline gelen köy ise dronla görüntülenirken, masallardaki köyleri andırdı.

84 hasarlı yapı, 100’e yakın bina yıkılacak

Depremin merkez üssü olan Büyükdağdere Mahallesi’nde birçok bina ağır hasarlı olarak tespit edildi. Yıkım çalışmaları ve enkaz kaldırma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü mahalle dron ile havadan görüntülendi. Büyükdağdere Mahalle Muhtarı Sebahattin Kaya, mahallede 84 yapının hasarlı olduğunu, yaklaşık 100 binanın yıkılacağını ve şu ana kadar 24 binanın yıkıldığını belirtti.

"Yaşlılarımızı hatıralarından koparmak çok zor"

Mahalle sakinlerinin zor günler geçirdiğini ifade eden Kaya, "Deprem hepimizi derinden etkiledi. Özellikle yaşlı vatandaşlarımız evlerinden, yılların hatıralarından ayrılmakta güçlük çekiyor. Onları konteynerlere taşımak duygusal olarak çok zor oldu. Büyükdağdere psikolojik yönden, altyapı, üstyapı yönünden zor durumda. Mahallemiz bitik. Millet gidiyor" dedi.

Yetkililer, bölgede hasar tespit ve yıkım çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşların güvenli alanlara yerleştirilmeye devam ettiğini bildirdi.