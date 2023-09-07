Masanın üzerinde duran telefonu saniyeler içinde çaldı yoluna devam etti, o anlar kamerada

Başakşehir’de bir kırtasiye dükkanına giren şahıs masanın üzerinde bulunan telefonu saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülerdi. Görüntülerde İşletmenin boş olduğunu gören şahsın içeri girip telefonu çaldıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kayabaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, kırtasiye dükkanına gelen bir kişi işletmesinin reyonlarla ilgilenmesini fırsat bilen bir kişi masanın üzerinde duran telefonu saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde işletmenin önünden geçen bir kişinin telefonu fark ederek içeriye girdiği ve saniyeler içerisinde telefonu çalarak kayıplara karıştığı görüldü.