Maşinga da korlar sönse de tatlar yaşıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu 1. Balıkesir Kitap Fuarı birbirinden farklı yazar, gazeteci, akademisyen, edebiyatçı ve eğitimcileri ağırlamaya devam ederken aynı zamanda birbirinden güzel kitap stantlarıyla da dikkat çekiyor. Geçmişten günümüze binlerce yıllık tarih kitaplarından tutun da günümüzün yeni nesil yazarlarının ortaya koyduğu eserlere kadar her alanda kitaplara ulaşmak mümkün. Bu stantlar arasında en dikkat çekenlerden biri ise liseli öğrencilerin el birliğiyle ortaya koyduğu Maşınga adlı yemek kitabı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 1. Balıkesir Kitap Fuarı ağırlamış olduğu konuşmacıların yanı sıra birbirinden zengin kitap içeriğine sahip stantlar ile de dikkat çekiyor. Bunlar arasında en dikkat çeken eserlerden biri olan Maşınga yalnızca yemek kitabı değil aynı zamanda Balıkesir’in tarihini de gözler önüne seren bir eser olma özelliği taşıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de Maşınga’ya stant vererek görünürlüğünü artırıyor.

Balıkesir’in kaybolmaya yüz tutmuş tarifleri kitap fuarı ile gün yüzüne çıkıyor

Balıkesir Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Erhan Kolak ve beraberindeki 23 öğrenci tarafından ortaya çıkartılan Maşınga adeta Balıkesir’in kaybolmaya yüz tutmuş lezzetlerini ortaya koyuyor. Uzun emekler sonucu ortaya koydukları Maşıngayı ilmek ilmek işlediklerini dile getiren Kolak, ‘‘Maşınga adlı eserimiz üç yıllık alan taraması, bir yıl da editöryel süreçle beraber toplamda dört yıllık bir süreçte hazırlandı. Balıkesir’de unutulmuş olan lezzetler derlenip öğrenciler tarafından fotoğraflandı ve Balıkesir halkına armağan edildi. Balıkesir’in bütün ilçeleri tek tek gezildi. Bütün ilçeler tek tek oluşturuldu. Tarifleri herhangi bir ilçeye mal edemedik. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de gelin alıp vermeden dolayı yemek tariflerinin ilçeler arası birbirine taşınıp iç içe geçmiş olmasıdır. Kitabın içerisindeki Kuna isimli tarif Gömeç bölgesine ait bir tarif özellikle bizim için en önemli tariflerden biri o ve Gönen bölgesinde yer alan orada yetişen endemik bir bitki olan poy otundan ortaya çıkan poylu tuz isimli tarif bizim için en özel tarifler oldu’’ diye konuştu.

‘Balıkesir’in yemek mirasını geleceğe aktarmak istiyoruz’

Yetmişe yakın tarif arasından oylama ile en bilinmeyen tarifleri seçtiklerini dile getiren Kolak, ‘‘Kitabın yapım aşamasında öğretmenleri olarak ben ve 23 adet öğrencimiz ortaklaşa çalıştık. Hepsi 11. sınıf öğrencileri. Bu tariflere 10. Sınıfta çalışmaya başladılar ve bir yıl içerisinde çalışmayı bitirdiler. Kitabımızın içerisinde 60 adet tarifimiz var. Tariflerimizi tam üçer kez yaparak içeriğinden emin olmak istedik. Tarifleri gerek okulumuzun atölyesinde gerek öğrencilerimizin evlerinde malzemelerin tedariki okulumuz tarafından karşılanarak gerçekleştirildi. Bu tarifleri tanıtabilmek için bir Youtube kanalı açıp tarifleri tek tek orada yapıp Balıkesir’imizi tanıtmak, Balıkesir’imizin yemek mirasını geleceğe aktarmak istiyoruz. Aynı zamanda kitaptaki tariflerin Balıkesir tarifi olarak restoranlarda yapılıp Balıkesir tarifi olarak yer almasını istiyoruz.

Başkan Akın’a sonsuz teşekkürler

Öncelikle belediye ekiplerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlere kitabı tanıtmak için tanıdıkları fırsattan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kitabın içerisindeki her bir tarif, her bir görsel öğrencilerimiz tarafından yapılmış olup telif hakları bizlere aittir. Kitabın tanıtılması için, birçok yere gittik ancak Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı dışında hiçbir yerden destek alamadık. Kitap Fuarı’nda bizlere stant açmamıza yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a sonsuz teşekkürler.’’ dedi. Kitabın tüm gelirlerinin okul aile birliğine aktarılacağını dile getiren Kolak, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Balıkesir lezzetlerinin tüm Türkiye’ye duyurulacağına inandığını belirtti.