MASKO'da istinat duvarının kamyonun üzerine devrilme anı kamerada

MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde istinat duvarının selin şiddetiyle kamyonun üzerine yıkılma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

MASKO'da istinat duvarının kamyonun üzerine devrilme anı kamerada
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MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde istinat duvarının selin şiddetiyle kamyonun üzerine yıkılma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un bazı ilçelerinde salı günü akşam üzeri başlayan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşanmıştı. 2 kişinin hayatını kaybettiği felakette birçok iş yeri ve evde maddi hasar meydana gelmişti. MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde ise istinat duvarının çökmesi ile sel suları iş yerlerine girmişti. İstinat duvarının kamyonun üzerine devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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