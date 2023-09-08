MASKO'da selin yaraları sarılıyor

İstanbul (İHA) İstanbul’da yaşanan sel felaketinden etkilenen MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde yaralar sarılıyor. Milyonluk zararın yaşandığı sitede son durum drone ile görüntülendi.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ve sel felaketinde sular altında kalan MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde yaralar sarılıyor. Kullanılmaz hale gelen mobilyalar iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenip atıldı. Bazı iş yerleri tamamen boşaltılırken bazılarında ise ekiplerin temizlik çalışması devam ediyor. Öte yandan 3. gününde de çalışmaların devam etmesi sebebiyle selden etkilenen iş yerlerine elektrik verilmedi.

“Varımızı yoğumuzu satıp burayı açtık”

İş yerini 3 ay önce açtığını dile getiren Abdulkadir Uçar “Burası ağzına kadar lüks mobilya dolu olan bir mağazaydı. Sel felaketinden dolayı bütün mobilyalarımızı çöpe attık. 10 milyon TL maddi hasarımız var. Belediye ve ticaret bakanlığı geldi raporları tuttuk. Onlardan yardım bekliyoruz. Burayı 3 ay önce açtık. Varımızı yoğumuzu satıp burayı açtık. Destek bekliyoruz. Tek başımıza bu yükün altından kalkamayız. Elektrikler yok zaten. Olsa da açtırmayız. Kaçak var mı yok mu bilmiyoruz. İş yerlerinde hala sular var” dedi.

“Her şeyi çöpe attık”

Selden iş yeri etkilenen Çetin Karakaya “Gece 10 civarı arkadaşlar su baskını var diye aradılar. Su baskını deyince böyle bir şey aklımıza gelmedi. Geldiğimizde arabalar suyun içinde yüzüyor ve iş yerlerine girmişti. İnsanlar araçların içinden kurtulamaya çalışıyordu. İş yeri 1.70 metre seviyesinde suyla doluydu. Mobilya kısmında 2 milyonun üzerinde hasar var. Her şeyi çöpe attık. Şimdi dekorasyon kısmına geçtik. Duvarlardaki alçı panlar su çektiği için attık” şeklinde konuştu.