MASKO Mobilyacılar Sitesi'ni sel suları böyle bastı

MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde meydana gelen sel felaketinde suların geliş anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

MASKO Mobilyacılar Sitesi'ni sel suları böyle bastı
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MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde meydana gelen sel felaketinde suların geliş anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul’un bazı ilçelerinde Salı günü akşam üzeri başlayan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşanmıştı. 2 kişinin hayatını kaybettiği felakette birçok iş yeri ve evde maddi hasar meydana gelmişti. MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde ise birçok iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelmişti. Sel sularının geliş anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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