Masko Sanayi Sitesi'nde sel nedeniyle çöken istinat duvarı kamyoneti ikiye böldü

İstanbul’da yaşanan sel felaketinde Başakşehir MASKO Mobilyacılar Sitesi’nin istinat duvarı bir kamyonetin üzerine çöktü. Olay yeri havadan görüntülendi.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde sel felaketi yaşandı. Başakşehir MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde sel nedeniyle basınca dayanamayan istinat duvarı park halindeki bir kamyonetin üzerine çöktü. Çökmenin etkisiyle yan yatan kamyonet ikiye bölündü. Öte yandan istinat duvarını aşan sel suları site içerisinde bulunan mobilyacılar çarşısını vurdu. Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği kamyonet ise kullanılmaz hale geldi. Olay yeri dron ile havadan görüntülendi.

Kamyoneti istinat duvarının altında kalan Ergin Mızrak “Biz buraya akşam saat 22.00‘da geldik. 22.00’a çeyrek kala sel gelmiş. Sular çekilince mağazamıza girdik. Kamyoneti buraya akşam çektik. Saat on gibi geldiğimizde bu haldeydi. Şu anda mağazamızda değil ama kamyonetimizde hasar var. Çok şükür onunda kaskosu var” dedi.