MASMEK kursiyerleri depremzedeler için üretiyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı ilk andan ekiplerini afet bölgesine sevk eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de depremzedeler için atkı, bere, eldiven üretimine öncülük etti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile sarsılan depremzedeler için Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursu, el sanatları eğitmenleri ve kursiyerleri, atkı, bere ve eldiven üretimine başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi’nde kurulan atölyede hummalı bir şekilde yapılan üretim çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Fırat Özcan, MASMEK Koordinatörü Ahmet Kaplan da takip etti.

İlk etapta bin atkı, bere ve eldiven takımı üretileceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, “Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla tüm imkanlarımızı deprem bölgesine seferber ettik. Bu anlamda zorlu iklim şartlarında depremzede vatandaşlarımıza bir nebze de olsak destek olabilmek adına, MASMEK öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimiz de depremzede vatandaşlarımız için atkı, şapka ve eldivenden oluşan polar takımın imalatına başladılar. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bir nebze de olsa katkı sağlarsak ne mutlu bizlere” dedi.