MasterChef ana kadroya Silivri'den sürpriz isim!

TV8 ekranlarında yaz döneminin sevilen programı MasterChef ana kadro seçimleri gerçekleşti.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef’te dördüncü gruptaki yarışmacılardan yukarı çıkan isim belli oldu.

MasterChef'te ana kadroya giren bir isim daha netleşti. İlk turda yarışmacılar semizotuyla yaratıcılıklarını sergiledi. İlk turda Nevzat, Kaan, Sevim, Emre ve Zeynep diğer yarışmacılardan daha iyi şekilde semizotunu kullanarak sonraki tura geçmeye hak kazandı.

İkinci turda ise yarışmacılar şeflerin tabağına en yakınını yapmaya çalıştı.

Şeflerin tadımından sonra rakiplerini geride bırakarak birinci seçilen tabağın sahibi Emre Ün oldu.

Kadroya girme başarısını gösteren Emre Ün, yarışmaya Silivri’den katılıyor.

Aşçılık eğitimiyle birlikte kendini sürekli geliştiren ve işletmeciliğinin yanı sıra MasterChef’te de iddialı olan Emre Ün, ayrıca Silivri’yi temsil edecek.

Heyecanını paylaşan genç yarışmacı, “Masterchef ailesine katılmış olmamın mutluluğunun yanı sıra hayalini kurmuş olduğum ve kendimi hazır hissettiğim bu yolda, beni destekleyen bana inanan başta ailem olarak herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güzel yolda başarıyla ilerlemek için elimden geleni yapacağım. Asıl yarışma şimdi başlıyor” dedi.