Mastopeksi Nedir? En Doğal Sonuçlar İçin Yeni Nesil Teknikler

Her kadın için estetik ve güzel görünüm en önemli konulardan biridir. Vücudun orantılı olması ve giyilen kıyafetlerin en iyi şekilde taşınabilmesi için göğüs yapısının ideal ölçülerde olması gerekir. Fakat bazen yaşa bağlı olarak bazen de çok fazla kilo alıp vermeye dayalı nedenlerle göğüs yapısında sarkmalar meydana gelir. Bu da her kadın için en ciddi estetik problemlerden biridir. Sarkmış göğüs yapısı kadınlarda özgüven eksikliği yaratırken bir yandan da dengesiz vücut formuna neden olabilir. Bu bakımdan gibi çeşitli göğüs estetiği operasyonlarıyla vücudunuzu daha dengeli hale getirebilirsiniz. Çeşitli estetik operasyonlarla vücudunuzu yenileyebilirsiniz.

Kadınların hemen hemen birçoğunda çeşitli nedenlere dayalı olarak göğüslerde sarkma problemi görülebilir. Böyle durumlarda dikleştirme işlemi sayesinde vücudunuzun istediğiniz orantılara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Eskiden yalnızca ünlü insanların yaptırdığı bu operasyonlar günümüzde herkes tarafından kolaylıkla yaptırılabilmektedir. Bir kadının kendine olan özgüvenini yükseltmesi ve toplum içerisinde kendini rahat hissetmesi için göğüs yapısının uygun orantılarda olması gerekir. Bu durum estetik olduğu kadar zihinsel sağlık açısından da önemlidir.

Göğüslerde Sarkma Nedenleri Neler?

Göğüs yapısı genç yaşlarda canlı ve orantılı bir görünüme sahip olsa da ilerleyen yaşlarda formunu kaybetmeye başlar. Bazen çok fazla kilo alıp vermek bazen de yaşın hızla ilerlemesi gibi durumlar göğüs yapısının giderek sarkmasına sebebiyet verebilir. Bununla birlikte bazı kanser türleri nedeniyle kadınların göğsünün içinin boşaltılması gerekebilir. Çeşitli hastalıkların yanı sıra hamilelik ve emzirme gibi nedenlerle de kadınların göğüs yapısında sarkmalar oluşur. Bunların dışında yerçekimi gibi çok daha farklı faktörlere dayalı olarak da bu problemle karşı karşıya kalınabilir. Her ne kadar göğüs yapısında sarkma meydana gelse de bu durum estetik operasyonlarla kolayca çözülebilecek bir durumdur.

Mastopeksi Kimler İçin Uygundur?

Mastopeksi yani göğüslerde dikleştirme işlemi birçok kişi tarafından güvenle yaptırılabilir. Ancak bu işlemi yaptırabilmek için genel sağlık durumunuzun uygun olması oldukça önemlidir. Göğüs bölgesinde sarkması olan kişiler için meme dikleştirme son derece ideal bir estetik operasyondur. Özellikle şu kişilerin yaptırması mümkündür:

• Göğüslerinde sarkma durumu ileri seviyede olanlar

• Hacim kaybı yaşayan kişiler

• Meme başı çevresinde genişleme olanlar

• Asimetrik sorunları olanlar

• Sigara kullanımını bırakan ve genel olarak sağlık durumu uygun olan kişiler

• İdeal kilosuna yakın olanlar

• Yakın planda emzirme planı olmayanlar

• Bu konuda beklentileri gerçekçi olan kişiler

• Kendine olan güveni tazelemek isteyenler

Mastopeksi Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Göğüs yapısında yenileme düşünen kişilerin ilk tercih ettiği operasyonlardan birisi dikleştirme işlemidir. Vücudunuzun orantısını düzeltmek ve göğüslerinizi daha dik hale getirmek için bu işlemi yaptırıyorsanız operasyon sonrasına önem vermelisiniz. Cerrahi bir işlem olduğu için cerrahın her talimatına uygun hareket etmeniz gerekiyor. Verilen ağrı kesicileri ve antibiyotikleri düzenli olarak kullanmalısınız.

Dren takılmış ise bunların bakımını yaptırmanız gerekiyor. Pansumanların da yine estetik cerrahın belirttiği şekilde yapılması büyük önem taşıyor. Dikişler çoğunlukla eriyen şekillerde olduğundan sorun yaratmaz. Fakat çıkarılması gereken bir dikiş atılmış ise bu durumda doktor randevularına sadık kalmalısınız.

Operasyondan sonra mutlaka özel sütyen kullanmanız gerekiyor. Medikal sütyenler ya da korse kullanmanız bir süre zorunlu tutulmaktadır. Böylece şişlik en aza iner ve göğüslerinizde destekleme olur. Bunların yanı sıra göğüs bölgesini sıkıştıran dar kıyafetler de giymemelisiniz. İlk birkaç gün mutlaka dinlenmeniz gerekiyor. Ağır kaldırmaktan kaçınmalı ve 6 hafta boyunca birkaç kilogramdan daha ağır bir şey taşımamalısınız.

