Matematik hiç bu kadar zevkli olmadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Matematik Festivali, rakamlarla arası hiç iyi olmayan öğrencilere bile matematiği sevdirdi. Atölye çalışmaları, öğretmen eğitimleri, Resfebe yarışması, sahne gösterileri, oyunlar ve çeşitli materyallerle, rakamların konuştuğu festivale iki gün içinde 11 binden fazla öğrenci katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022-2023 eğitim-öğretim yılını ülke çapında ‘Matematik Seferberliği Yılı’ ilan etmesinin ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi de seferberliğe festivalle katıldı. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanında Matematik Festivali düzenlendi. Festivalde, öğrencilere matematiği sevdirmek ve oyunlaştırarak matematiği anlatmak, günlük hayatta karşılaşılan olayları matematiksel bir gözle incelemek, analitik düşünerek problem çözme yeteneği geliştirmek için sanat, spor, kodlama, gastronomi, müzik, drama, kimya, tasarım gibi farklı disiplinlerle matematikle buluşturuldu. Matematik Festivalinde 30’dan fazla atölye çalışması, öğretmen eğitimleri, Resfebe yarışması, sahne gösterileri, matematik materyalleri ve matematikçileri anlatan sergiler yer aldı. Ebru atölyesiyle sanatı, okçuluk atölyesiyle sporu, kodlamayı, akıl ve zekâ oyunlarını, dramayı deneyimleyen öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Bayrak da festival alanını ziyaret edip, öğrencilerin rakamlarla sergiledikleri hünerleri izledi. Bazı stantlarda el becerilerini deneyimleyen Bayrak, roket yapım atölyesinde de kendi roketini yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman çocuk ve gençlere değer katan projelere öncelik verdiğini hatırlatan Başkanvekili Bayrak, iki gün boyunca 11 bini aşkın öğrencinin ziyaret ettiği festivale olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.