Matematik Müzesi okul gibi eğitimde faaliyet gösteriyor

Şu ana kadar binlerce öğrencinin ağırlanarak, matematiğin eğlenceli ve keyifli şekilde öğretildiği Matematik Müzesi, okul gibi faaliyet gösteriyor.

Eğitime ve çocuklara yönelik faaliyetlere katkının sunulduğu Bilecik Belediyesi, her eğitim döneminde yüzlerce öğrenciyi ağırlamaya devam ediyor. 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine eğitime destek kurslarının verildiği Matematik Müzesinde 10 ay süren eğitimlerde çocuklar, matematiği dokunarak öğrendi. ‘Matematiğe dokunmayan kalmasın’ sloganıyla gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine katılan 100 öğrenci, fen bilimleri, sosyal bilgiler, matematik, İngilizce, hayat bilgisi ve Türkçe dersleri aldı. Okul dersleri yanı sıra atölye çalışmalarının da gerçekleştirildiği Matematik Müzesinde ayrıca bir yıl boyunca Kitap Atölyesinde çeşitli aktivitelere katılma imkanı buldu.

Bilecik Belediyesi uzman eğitmenleri eşliğinde sürdürülen programlara katılan öğrenciler, eğitimlerini aldıkları sertifikalarla taçlandırdılar. Verilen eğitimlerden duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenci ve velileri, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve öğretmenlere teşekkür etti.