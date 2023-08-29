Matematik ve Robotik Kodlama Kursu'na katılanlara sertifikaları verildi

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından çocukların eğitimine yönelik yaptıkları çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Çocuklarımızın eğitimi için yaptığımız çalışmalar bizlere gurur veriyor" dedi.

Başkan V. Subaşı, Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen matematik ve robotik kodlama derslerine katılan öğrencilerin sertifika verme programına katıldı. Bilecik Belediyesi tarafından Bien Seramik Bilgi Evi ve Kent Konseyi’nde şu ana kadar 4 bine yakın öğrencinin matematik derslerini severek öğrendiğini kaydeden Başkan V. Subaşı, aynı zamanda robotik kodlama atölyesinde de eğlenceli faaliyetlerin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

İki yıldan bu yana, ’Matematik’e Dokunmayan Kalmasın’ sloganıyla binlerce öğrencinin matematik derslerini daha kolay öğrendiğine dikkat çeken Başkan V. Subaşı, "Belediyemiz ve Bilecik Kent Konseyi işbirliği ile düzenlediğimiz Matematik ve Robotik Kodlama Yaz Kurslarımızda eğitim gören öğrencilerimize katılım sertifikalarını teslim ettik. Gelecek sizlerin ellerinde şekillenecek çocuklar. Bilim ve mantıkla yürümeye devam edin’’ ifadelerini kullandı.