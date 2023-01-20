Matematik yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında uygulanan Bozüyük Matematik Yarışmasında (BOMATYA) dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk; “Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. Yapılan projelere öğrencilerimizin hevesle katılıyor olmaları bizleri mutlu ediyor. Geleceğimizin emanetçisi olan çocuklarımızın daha birçok projede başarılı olacaklarına inanıyorum, onlara başarılar diliyorum” dedi.

6. ve 7. sınıf öğrencileri arasında yapılan matematik yarışmasına 112 ortaokul öğrencinin katıldığını belirten Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir; “Bozüyük Matematik Yarışmasının ilkini 2022-2023 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduk. Yarışmanın amacı; öğrencilerimizin matematiğe karşı ilgisini arttırmak, matematikte başarılı olan öğrencilerimizin bu alanda ilerlemelerine katkıda bulunmaktır. Öğrencilerimizin BOMATYA’ ya karşı ilgisini ve heyecanını görmek beni son derece mutlu etti. Başarılı olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. BOMATYA yarışmasının hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemizde farklı alanlarda, pek çok proje hayata geçmektedir ve bu projelerle öğrencilerimizin önünde yepyeni ufuklar açılacağına inanıyorum.” dedi.

Yarışmada ilk ona giren 6. ve 7. sınıf öğrenciler, ödüllerini Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir’in elinden aldılar.