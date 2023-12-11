Matriks'in, Ar-Ge ve teknoloji yatırımları 5 yılda 10 milyon doları geçti

Finansal teknolojiler alanında geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle sektörün önde gelenlerinden Matriks, 20’nci yılında Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına devam ediyor. Şirket, son 5 yılda Ar-Ge ve teknoloji faaliyetleri için 10 milyon doları aşkın yatırım yaptığını duyurdu.

Matriks, 20’nci yılında Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına devam ediyor.3,5 milyonu aşkın kullanıcıdan gelen günlük 4 milyar adet bağlantı talebini mevcut alt yapı yatırımları sayesinde karşılayan şirket, son 5 yılda Ar-Ge ve teknoloji faaliyetleri için 10 milyon doları aşkın yatırım yaptı. Şirket, farklı lokasyonlarda yer alan ve birbirini aktif olarak yedekleyen 4 ayrı veri merkezinden hizmet veriyor. Konu hakkında Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, açıklamalarda bulundu.

Cem Tutar, yaklaşık 110’u yazılım ve Ar-Ge ekibi olmak üzere 200’ü aşkın çalışanlarıyla sermaye piyasalarına yeni nesil inovatif ürünler sunmak için teknoloji yatırımlarına her gün bir yenisini eklediklerini söyledi. Sermaye piyasalarına ilginin daha da artacağı günlere hazır olmaları gerektiğinin bilinciyle hareket ettiklerini ve 3,5 milyonu aşkın kullanıcıdan gelen günlük 4 milyar adet bağlantı talebine daha hızlı ve daha güvenli yanıt verebilmek için birbirini aktif olarak yedekleyen üç veri merkezi hizmetini dörde çıkardıklarını anlatan Tutar, şunları söyledi: “7 yıl önce bulut teknolojilerini kullanarak kendi kaynaklarımızla ekiplerimizin geliştirdiği, büyük veri ve veri yayın alt yapımızı; üstelik bağımsız ve Türkiye merkezli olarak devreye aldık. Sermaye piyasalarına ilgi arttıkça hem kullanıcı sayısının hem de bağlantı talebinin daha da artmasını bekliyoruz. Geleceğe bugünden hazır olabilmek için ikisi İstanbul diğeri Ankara’da olan üç adet veri merkeziyle çalışmalarımızı sürdürürken, İstanbul Esenyurt’taki yeni açılan veri merkeziyle de çalışmaya başladık. Bu gelişmeyle beraber internet bant genişliği kapasitemiz 125 Gbps’ye ulaştı. Önümüzdeki günlerde kapasitemiz yeni servislerimiz için daha da artacak. Özellikle son iki yılda yaptığımız yatırımlarla tüm veri yayın sistemi altyapımızdaki sunucu, ağ cihazları, güvenlik sistemleri ve depolama ünitelerini yeniledik. Kullanıcılarımızın Türkiye ve dünya finans piyasalarında oluşan veri, haber ve yorumların analiz imkanıyla birlikte anlık olarak yararlanmasını sağlarken, piyasa işlem platformları, emir ve risk yönetim sistemleri başta olmak üzere sektörün ihtiyacına yönelik teknolojik çözümlerimizle dünya ile yarışır nitelikte hizmetler sunuyoruz. Bunun için son 5 yılda 10 milyon doları aşkın yatırım yaptık. Önümüzdeki yıllarda da teknoloji yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Teknoloji yatırımlarında ürün geliştirme önemli yer tutuyor

Şirketin teknoloji yatırımlarında yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünlerin versiyon geliştirmelerinin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Tutar, bir taraftan yeni ürünlerle sektöre yön verirken, diğer taraftan da mevcut ürünlere yepyeni özellikler ve fonksiyonlar eklemek için Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirtti. Tutar, “Örnek vermek gerekirse Matriks Mobil yepyeni özellikler ve fonksiyonlar ile kullanıcı deneyimi geliştirilmiş versiyonda Matriks Mobil IQ olarak yenilendi. Canlı borsa, kripto paralar, altın fiyatları, döviz fiyatları, yabancı borsa endeksleri, haberler, piyasa analizleri, gelişmiş grafik özellikleri ile finansal piyasaları gerçek zamanlı takip edildiği Matriks Mobil IQ ile BIST Pay ve VIOP piyasalarında işlem yapılabiliyor. Matriks Mobil IQ, kişiselleştirilebilen ve kaydedilebilen birden fazla izleme ekranı üzerinden, ilgilenilen enstrümanları farklı sayfa görüntüleme ayarlarıyla takip etme fırsatı sunuyor. Fiyat alarmının da kurulabildiği Matriks Mobil IQ, finansal piyasalara ilişkin haberleri, yorumları ve şirket duyurularını anlık olarak takip etme şansı da sunuyor. Borsada işlem gören şirketlerin bilanço, şirket kartı, takas, sermaye artırımı gibi bilgilerine kolayca ulaşılabilen Matriks Mobil IQ ile kullanıcılar, aracı kurum dağılımı, kademe analizi, derinlik ve emir defteri verilerini anlık olarak izlerken, özelleştirilebilen kullanıcı ayarları ile kullanıcıların tamamen kendine özel piyasa işlemleri oluşmasını sağlıyor” diye konuştu.

Yeni matriks web trader hayata geçti

BİST pay piyasası, VİOP, pariteler, dünya borsa endeksleri ve kripto para piyasalarına ait verilerin canlı takip edilebildiği Yeni Matriks Web Trader’ın da hayata geçtiğini vurgulayan Tutar, Web Trader’ı, Windows, Mac, Ubuntu, iOS ve Android tabanlı bilgisayar, tablet ve cep telefonlarında herhangi bir kurulum yapmadan, herhangi bir tarayıcıdan açıp kullanmanın mümkün olduğunu söyledi. Tekrar tekrar şifre girmeden uygulamaya saniyeler içerisinde erişildiğinin altını çizen Tutar, kullanıcıların aracı kurumlarındaki portföyünü anında görüp, hisse ve VİOP piyasalarında işlem yapabildiğine dikkat çekti. Tutar, teknik analiz, temel analiz, aracı kurum analizleri ve diğer modüllerle yatırımlara yön veren Web Trader’ın kişiselleştirme özelliği olduğuna da dikkat çekti.

“Aracı kurumların teknoloji departmanı gibi çalışıyoruz”

Şirketin işlem platformlarının borsa yatırımcıları tarafından çok iyi tanındığını ifade eden Tutar, “Bireysel kullanıcılar tarafında daha az bilinmekle birlikte çok değerli altyapı ürünlerimiz de var. Türkiye’de Borsa İstanbul için ilk ‘Piyasa Yapıcılık’ otomasyonunu biz geliştirdik. TÜBİTAK desteği de alarak geliştirdiğimiz emir ve risk yönetimi altyapılarımızla teknoloji ithalatını önlemek konusunda ülkemiz adına önemli çalışmalar yaptığımıza inanıyor ve bununla gurur duyuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, özellikle işlem hacmi sıralamasında üst sıralarda olan aracı kurumlar başta olmak üzere 19 kurumda aktif olarak kullanılan bir emir yönetim sistemi ürün ailemiz mevcut. Volatilitenin artığı koşullar için şirketimiz tarafından geliştirilen risk yönetim ürünleri ve anında müdahale eden otomatik sistemleri bulunuyor. Bunlardan biri olan stopout, kurum portföy risklerinin yönetilmesine yardımcı olarak, aracı kurumların büyük fiyat hareketlerini en az zararla hatta zararsız bir şekilde atlatmasını sağlıyor. Artık devreye alma aşamasına geldiğimiz yeni nesil dijital ve yüksek hızlı işlem altyapı servisleriyle banka ve aracı kurumların dijital dönüşümlerine ve müşterilerine sunacakları servislere yeni bir soluk getireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.