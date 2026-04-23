Mattia Ahmet Minguzzi doğum gününde mezarı başında anıldı

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, doğum günü olan 23 Nisan’da, mezarı başında dualarla anıldı. Şehir dışından ve şehir içinden bir çok vatandaş Minguzzi’nin mezarını ziyaret etti. Mezarı başında Kur’an-ı Kerim okundu. Bazı vatandaşlar Minguzzi’nin mezarına çiçekler ve balonlar bıraktı. Minguzzi’nin mezarının çevresine Türk bayrakları da asıldı.