Mattia Ahmet Minguzzi öldürülmesinin 1. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, öldürülmesinin 1. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı. Acılı aileyle birlikte çok sayıda vatandaş, Minguzzi’nin mezarını ziyaret etti. Minguzzi kabri başında konuşan anne Yasemin Minnguzzi, "Dünkü sonuç kalbimizi çok yaraladı. Parkta da dediğim gibi gerçekten hakkımı helal etmiyorum. Bir yıl boyunca mücadele verdik, söz verdiler. Katile çocuk dediler. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Şunu bilsinler, ben durmayacağım" dedi.

Kadıköy’de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Acılı aile, çok sayıda vatandaşla beraber sabah saatlerinde olayın yaşandığı bitpazarına giderek, Ahmet’i andı. Kadıköy’de yapılan anmanın ardından, Minguzzi’nin ailesi, Ahmet’in defnedildiği Bakırköy Osmaniye Mezarlığı’na geldi. Acılı aile, Ahmet’in kabri başında dualar etti. Minguzzi ve Akıncılar ailesinin yanı sıra kabir ziyaretine anne Yasemin Minguzzi, baba Andrea Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ile anneanne Aynur Akıncılar dualar etti. Minguzzi’nin mezarı, çiçeklerle donatıldı. Ayrıca dava sürecinde ailenin avukatlığını yapan Ersan Barkın da aileyi yalnız bırakmadı.

"Ben sadece Ahmet’e yanmıyorum, giden tüm çocuklara yanıyorum"

Ahmet’in kabri başında açıklama yapan anne Yasemin Minguzzi, "Hani bir yıl geçti diyoruz ya, o bir yıl dün gibi bana göre. Bu acı hiç bitmeyecek. Ben onu çok özlüyorum. Benim en yakın arkadaşımdı, her şeyimdi, sadece bir oğul değildi Ahmet. Bakırköy Meydanına ilk çıktığımda, ’ben bir melek dünyaya getirdim, bir şeytan değil’ demiştim. Bu gerçekten böyle. Dünkü sonuç kalbimizi çok yaraladı. Parkta da dediğim gibi gerçekten hakkımı helal etmiyorum. Bir yıl boyunca mücadele verdik, söz verdiler. Katile çocuk dediler. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Şunu bilsinler, ben durmayacağım. Özellikle istinaf sonuncunun dün belli olması, bugün pazara geleceğimi bile bile bu gerçekten vicdansızlık. Yaralı bir anneye yapılmayacak bir şey. Atlas çocuk gitti, haftaya hangi çocuk gidecek acaba, bunun hesabını kim verecek? Ben sadece Ahmet’e yanmıyorum, giden tüm çocuklara yanıyorum. Her gün diri diri ameliyat ediliyormuşum gibi yanıyorum. Tüm anneler öyle, biz bittik mahvolduk. Lütfen artık değişiklik yapılsın, düzenleme neyse olsun 24 ise 24 yetmiyor, 50 yıl da yetmiyor. Hiçbir yangın asla kalbimizdeki ateşi söndüremez. Ben idam istiyorum artık. Ben Arabistan’dan geldim, orada da beni herkes tanıdı. Bayağı bir konuşulmuş. Gazeteciler, yazarlar hep Ahmet’ten bahsetmişler. Onlar mağdur falan değiller yani. Bu böyle olmaz ve bu şekilde de yaşayamayız. Mümkün değil" dedi.

"Ben baba olarak videolara hiç bakmadım daha göremedim"

Acılı baba Andrea Minguzzi ise, "Çok zor bir durum bizim için çünkü hem yıl dönümü, hem de ilk defa bu pazara gidiyoruz. 1 yıldır böyle bir cesaret bulamadık. Ben baba olarak videolara hiç bakmadım daha göremedim. Şu yerlere bakmak beni çok üzdü ama aynı zamanda o kadar kalabalık, iyi niyetli insanları gördüğümüzde, dünyada sadece kötülük yok. Çok güzel şeyler olabilir. Çok özel bir şeyler var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sembolik yürüyüş yaptık pazarda. Şiddetin karşısında her zaman ışık açmak istiyoruz. Karanlık karşısında şiddeti vermek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Var gücümüzle ses çıkarmaya devam edeceğiz"

Ahmet’in teyzesi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu’da kabir başında yaptığı açıklamada, "Dün istinaf kararı açıklandı ve Ahmet’in davası bitmiş gibi gösterildi. Hayır, Ahmet için adaleti henüz sağlamış değiliz. Mücadelemiz devam edecek. İstinaf bittiyse, Yargıtay var. Yargıtay’a kadar gideceğiz ve bu işin peşini bırakmayacağız. Her şey apaçık ortada, görüntüler ortadayken, salınan iki katilin sokaklarda serbest gezmesi, çocuklarımızın arasında gezmesini biz hazmedemiyoruz, içimize sindiremiyoruz. Bir senedir yasaların değişmesi ve ceza oranlarının artırılması için çaba gösteriyoruz. Bu konuda da susmayacağız, bu konuda da var gücümüzle ses çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bugün aslında sadece Ahmet için değil, birçok kişi için buradayız"

Minguzzi’nin kabrini ziyaret etmek için Bursa’dan geldiğini söyleyen Cihan Tektaş isimli vatandaş, "Biz Bursa ekibi olarak geliyoruz. Her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek için, onlara destek olmak için her zaman yanlarındayız grup olarak. Özellikle oradan araba kaldırıyoruz. Hepimiz başındayız, ülkemizin çocukları için yanlarında olmaya çalışıyoruz. Benim de 11 yaşında bir oğlum var ve sadece onun için değil, Ahmet için değil, bütün çocuklarımız için biz burada olmaya çalışıyoruz. Desteğiz her zaman. Başka söyleyecek hiçbir şey bulamıyoruz" diye konuştu.

Minguzzi kabri başına ziyaret eden çocuklardan Ecrin Eryılmaz, "Karne hediyesi olarak geldik, Ahmet için ama ben Ahmet’i daha farklı şekilde tanımak isterdim. Bir ünlü kaykaycı olarak ya da başka bir şekilde ama maalesef böyle tanıdım. Bugün aslında sadece Ahmet için değil, birçok kişi için buradayız. Sadece zoruma giden şeylerden birisi insanların sosyal medyada sürekli destek olduğunu söylemesi ama bugünlerde burada olmamaları. Bu cidden üzücü bir şey. Destek çıkmalarını isterim ve adaletin yerine bulunmasını istiyorum. İnsanlar bizim için uğraşıyor, çocuklar ölmesin diye. Umarım adalet yerine bulur" dedi.

"Ahmet için adalet, sadece Ahmet için değil, bütün çocuklar için"

Ahmet için Gaziantep’ten geldiklerini belirten Ecrin Eryılmaz’ın annesi, "Karne hediyesiyle gelmek istedi. Keşke daha farklı bir şey için gelseydik, daha güzel günlerde buluşsaydık. İnşallah cennette buluşacağız Ahmet’le. Sadece Ahmet için değil, Atlas için, Hakan için, Yiğit için, hepsi için. Hepsinde aslında bir parçamızı bırakıyoruz. Benim bugün dikkatimi çeken, gerçekten beni çok üzen bir durum oldu. Biz pazarda anma yapıyoruz ama insanlar hala fiyatları sorup, ’böyle şeyleri hiç sevmem, böyle şeyler de hep beni bulur’ Anne orada yere yığılıyor, bari anne gidene kadar saygınız olsun. İlla diken kendilerine batınca mı canları acıyacak? Sosyal çürüme olduğunu biliyoruz ama bu kadar bir sosyal çürüme olamaz. Toplum olarak gerçekten çok kötü bir durumdayız. Ahmet için adalet, sadece Ahmet için değil, bütün çocuklar için. Bugün Atlas için, Ahmet’in davası, karar davası olsaydı belki Atlas için bizim daha güçlü sesler çıkabilirdik. Ya da Atlas’ın annesi bugün evde rahatlamış olabilirdi. Ama ne Yasemin Hanım, ne Atlas’ın annesi, ne Hakan’ın annesi hiçbir şekilde kimsede bir rahatlama yok" şeklinde konuştu.