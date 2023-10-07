Mauro Icardi bu sezonki 12. golünü kaydetti

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 12’ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi bu maçı da boş geçmedi. Icardi, müsabakanın 86. dakikasında ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının 2. golünü kaydetti.

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 12. gol sevincini yaşadı. Arjantinli futbolcu bu gollerin 8’ini Süper Lig’de, 3’ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 1’ini de gruplarda kaydetti. Icardi ayrıca ligde krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı.