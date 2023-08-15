Mauro Icardi bu sezonki ilk golünü attı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçıyla birlikte bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Mauro Icardi bu sezonki ilk golünü attı
Editör
EditörEditör
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Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçıyla birlikte bu sezonki ilk golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Rams Park’ta Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi bu sezon ilk kez 11’de görev aldı. Icardi, mücadelenin 24. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Mücadeleye 11’de başlayan Mauro Icardi, 71. dakikada yerini Abdülkerim Bardakcı’ya bıraktı.