Mauro Icardi'den Cumhuriyet'in 100. yılı paylaşımı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyeti'n 100. yılını kutladı.

Mauro Icardi'den Cumhuriyet'in 100. yılı paylaşımı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyeti’n 100. yılını kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kapsamında Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi de kutlama mesajı paylaştı. 30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk’ün de bulunduğu bir görseli ’Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun’ notuyla yazdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman