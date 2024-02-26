Mauro Icardi'den takım arkadaşlarına destek
Cezası nedeniyle Antalyaspor maçında oynamayan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, mücadeleyi tribünden takip etti.
Cezası nedeniyle Antalyaspor maçında oynamayan Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, mücadeleyi tribünden takip etti.
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray Rams Park’ta Antalyaspor ile karşılaşıyor. MKE Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 1 maç ceza alan Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Icardi mücadeleyi yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip etti.