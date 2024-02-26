Mauro Icardi'den takım arkadaşlarına destek

Cezası nedeniyle Antalyaspor maçında oynamayan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, mücadeleyi tribünden takip etti.

Mauro Icardi'den takım arkadaşlarına destek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Cezası nedeniyle Antalyaspor maçında oynamayan Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, mücadeleyi tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray Rams Park’ta Antalyaspor ile karşılaşıyor. MKE Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 1 maç ceza alan Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Icardi mücadeleyi yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip etti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb