Mauro Icardi, Florya'da fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ediyor

Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin dün İstanbul'a geldiğini ve bugün de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Mauro Icardi, Florya'da fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ediyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’nin dün İstanbul’a geldiğini ve bugün de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen futbolcumuz Mauro Icardi, bu sabah Florya’da kulüp doktorumuzun kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti" denildi.

Mauro Icardi, Florya'da fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ediyor