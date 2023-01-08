Mauro Icardi golle döndü

Son olarak Medipol Başakşehir maçında oynayan Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sakatlığının ardından ligde 3 maç sonra Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Derbide gol de atan Icardi, bu sezonki 5. gol sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele eden Galatasaray’da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sakatlığının ardından ilk kez derbide görev aldı. 29 yaşındaki futbolcu, FIFA Dünya Kupası arasında 30 Kasım’daki antrenmanda sakatlanmıştı. Tedavi sürecin ardından geçtiğimiz hafta takımlara çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisinin 21 kişilik kadrosuna alındı.

Mauro Icardi, maçın 76. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında topu kapan Mauro Icardi ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yıldız futbolu böylece bu sezonki 5. golünü kaydetti. Arjantinli futbolcu Beşiktaş derbisinde de fileleri havalandırmıştı.

Arjantinli futbolcu, Kerem Aktürkoğlu’nun golünde de pası veren isim oldu.