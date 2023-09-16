Mauro Icardi, gollerine devam etti

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Samsunspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de 5. golünü kaydetti.

Mauro Icardi, gollerine devam etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Samsunspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’de 5. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, evinde Samsunspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların 4. golünü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi attı. Müsabakanın 67. dakikasında sahneye çıkan Icardi, ceza sahası dışı sağından Hakim Ziyech’in şutunda ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 5’e çıkardı. Başarılı futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti. Icardi, bu sezon ayrıca Olimpija Ljubljana maçında da 1 gol kaydetmişti.

Müsabakaya 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakikada sahada kaldı.