Mauro Icardi, Süper Lig'de 15. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçında attığı gole bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 15 yaptı.

Mauro Icardi, Süper Lig'de 15. golünü kaydetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçında attığı gole bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 15 yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Rizespor’u 6-2’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 6. golü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’den geldi. Müsabakanın 85. dakikasında sahneye çıkan Icardi, Tete’nin pasında kale önünde topla buluştu ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 6-2’ye getirdi.

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31 yaşındaki futbolcu böylece ligde gol sayısını da 15’e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 5, UEFA Avrupa Ligi’nde 1 golü olan başarılı futbolcunun bu sezon toplam 21 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Mauro Icardi, 86. dakikada yerini Carlos Vinicius’a bıraktı.