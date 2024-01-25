Mauro Icardi, Süper Lig'deki 13. golünü attı
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, İstanbulspor maçında kaydettiği golle, Süper Lig'deki gol sayısını da 13'e çıkardı.
Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, İstanbulspor maçında kaydettiği golle, Süper Lig’deki gol sayısını da 13’e çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Müsabakanın 90+2. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.
Süper Lig’de 6 maç sonra rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, ligde gol sayısını da 13’e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde de 5 golü bulunan başarılı futbolcunun bu sezon toplam 18 golü bulunuyor.
Karşılaşmaya yedek başlayan Mauro Icardi, ikinci yarı 46. dakikada Tete’nin yerine oyuna girdi.