Mavi balonlar 'diyabet için' gökyüzünde

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘diyabet hastalığına dikkat çekmek ve hastalık hakkında farkındalığı artırmak amacıyla’ İl Sağlık Müdürlüğü ve Dip1 Diyabet Yardımlaşma Derneği Bursa Şubesi işbirliğinde mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da diyabet hastalığına dikkat çekmek amacıyla 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘İl Sağlık Müdürlüğü ve Dip1 Diyabet Yardımlaşma Derneği Bursa Şubesi işbirliğinde’ farkındalık oluşturmak için çeşitli programlar organize etti. Ördekli Kültür Merkezi’nde bir araya gelen diyabet rahatsızlığı olan çocuklar ve aileleri, hastalığa dikkat çekmek amacıyla gökyüzüne mavi balonları bıraktı. Program, diyetisyen ve hemşirelerin deneyimlerini paylaştığı ‘Çocuk ve Erişkinlerde Diyabeti Konuşuyoruz’ paneliyle devam etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Bursa Tıp 1 Diyabetliler Derneği Başkanı Yadigar Aydın ve Halk Sağlığı Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Yunus Arslan’ın katılımıyla gerçekleşen panelde, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden alanında uzman isimler tarafından diyabet hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Türkiye’de 4 milyonun üzerinde diyabet hastası bulunduğunu söyledi. Hastaların yaklaşık yüzde 10’unun Tip 1 olduğunu belirten Şahin, “Diyabet Farkındalık Günü’nde farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenledik. Engelliler Şube Müdürlüğü ve BESAŞ marifetiyle, diyabet rahatsızlığı yaşayanlara yönelik birçok çalışma yürütüyoruz. Hayatınız sağlıklı geçsin” dedi.

Program sonunda katılımcılara, elma ve süt ikramında bulunuldu.