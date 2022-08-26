Siemens
SON
DAKİKA
Gülşen’e Silivri İmam Hatipliler derneğinden suç duyurusu
Yalçın 'ayak oyunları bize sökmez'
Alibeyspor sahaya indi
'Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamasıdır'
Kurt Beyrut’ta şampiyonluk peşinde
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Mavi bayraklı plajlar artmaya devam ediyor, zirvede Antalya var

Güncel mavi bayraklı plaj sayıları belli olurken, 2022 yılında bu sayının 531'e yükseldiği kaydedildi. Yıllar içinde mavi bayraklı plaj sayılarının sürekli artış gösterdiği ise tespit edildi. Antalya 229 mavi bayraklı plaj ile zirvede yer aldı.

Mavi bayraklı plajlar artmaya devam ediyor, zirvede Antalya var
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Güncel mavi bayraklı plaj sayıları belli olurken, 2022 yılında bu sayının 531’e yükseldiği kaydedildi. Yıllar içinde mavi bayraklı plaj sayılarının sürekli artış gösterdiği ise tespit edildi. Antalya 229 mavi bayraklı plaj ile zirvede yer aldı.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’deki mavi bayraklı plaj sayıları belli oldu. Böylelikle 2022 itibarıyla Türkiye’nin 531 adet mavi bayraklı plajı olduğu kaydedilirken, 2021 yılında bu sayının 519 olduğu saptandı. Yıllar içinde mavi bayraklı plaj sayılarının sürekli artış gösterdiği gözlenirken, mavi bayraklı plaj sayısı ile zirveye Antalya yerleşti. Böylelikle Antalya’da 229 adet mavi bayraklı plaj olduğu açıklanırken, Antalya’dan sonra en çok mavi bayraklı plaj 111 ile Muğla’da kaydedildi. İzmir 66, Aydın 36, Balıkesir 31, Samsun 13, Çanakkale 12, Mersin 11, Kocaeli’nde ise 7 adet mavi bayraklı plaj bulunuyor. Bartın, Düzce, İstanbul, Ordu, Sakarya, Kırklareli, Van ve Bursa ise mavi bayraklı plaj bulundurun diğer iller oldu.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Ajans Press, mavi bayraklı plajlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre ile mavi bayraklı plajlar ile alakalı bu yıl çıkan haber adedi 7 bin 991 olarak kayıtlara geçti. Yeni mavi bayrak alan plajların özellikle yerel basında yansıma bulduğu gözlendi. Bacasız sanayi turizm ise bu sene medyada 1 milyon 200 binin üzerinde haber içeriğinde yer aldı.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Bakan Soylu'dan Silivri'de polise saldırı ile ilgili açıklama
Bakan Soylu’dan Silivri’de polise saldırı ile ilgili açıklama
Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada
Silivri’de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada
Silivri'de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi
Silivri'de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi
Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Silivri'de göç yolunda yüzlerce leylek öldü
Silivri'de göç yolunda yüzlerce leylek öldü
Elektrik kesintilerine dikkat !
Elektrik kesintilerine dikkat !
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı