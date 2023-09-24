Mavi Marmara ile gidemedi, Togg ile gidecek

2010 yılında Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda İsrail tarafından 3 gün rehin tutulan İsmail Hakkı Vahapoğlu, İsrail’in engeli sebebiyle gidemediği kutsal topraklara Togg ile gitmek istediğini belirtti.

2010 yılında Mavi Marmara gemisinde beraberindeki 800 yolcu ile birlikte Gazze kentine insani yardım götürenler arasında bulunan 61 yaşındaki İsmail Hakkı Vahapoğlu, İsrail’in askeri operasyonu sonrası 3 gün rehin tutuldu. Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri ile Türkiye’ye iade edilen Vahapoğlu, ülkesine geri döndü. 2023 yılının ocak ayında yapılan çekilişle bin 597’nci sıradan kendisine Kula rengi Togg T10x çıkan Vahapoğlu, o yıllarda gidemediği kutsal topraklara imkan bulması dahilinde tekrar yerli ve milli otomobil ile gideceğini söyledi.

“Her Türk vatandaşının bu arabayı görmeye ve binmeye hakkı var”

Yerli otomobil Togg’un görenler tarafından oldukça merak edildiğini belirten Vahapoğlu, “Kurayı izledik, bize çıktığında çok sevindik. Beklemediğimiz bir durumdu. Çok fazla müracaat oldu, fakat 20 bin kişiye çıktı. İlk bin 597’nci kişi olmak tabii ki güzel. Çok sevindirici oldu. Arabam çok merak ediliyor. Tüm dostlarım arabayı görmek, test etmek istiyor. Onlara bütün imkanları sağlıyoruz, her Türk vatandaşının bu arabayı görmeye ve binmeye hakkı vardır diye düşünüyorum” dedi.

İnsani yardım nedeniyle gönderilen Mavi Marmara gemisine İsrail hükümeti tarafından yapılan askeri operasyon sonucu gidemediğini belirten Vahapoğlu, yerli otomobil Togg ile gitmek istediğini belirterek, “Mavi Marmara katılımcılarındanım. Türkiye o zamandan bu zamana farklı tabii ama biz Mavi Marmara’ya katıldığımız zaman da Türkiye’nin gücünü gördük. İsrailliler bizi 3 günden fazla saklayamadı, tekrar ülkemize iade ettiler. Gelince fark ettik ki zamanın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ‘Ben vatandaşlarımı 3 gün içerisinde ülkemde istiyorum’ diye talimat verince bunun üzerine bırakmışlar. Yoksa Yahudiler adamı öyle kolay kolay bırakmaz. O zaman da gücümüz iyi ama şimdi çok daha iyi tabii ki. Böyle bir imkan olsa kutsal topraklara kendi ürettiğimiz aracımızla gitmeyi çok isterim” şeklinde konuştu.