Mavi Nefes Eğitim Otobüsü Balıkesir'de

Çevre dostu yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek projeler hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Mavi Nefes Eğitim Otobüsünün bu yılki açılışına ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Tır’ında da bulunduğu alanda çocuklar, eğitici birçok atölyeye 7 gün boyunca katılabilecek.

Çevreye duyarlı yatırımları ve çevre dostu projelerde gerçekleştirdiği iş birlikleriyle şehri geleceğe hazırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi’nde; atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimlerini kapsayan Mavi Nefes Projesi’ni destekliyor. DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ve Garanti BBVA iş birliği ile gerçekleştirilen Mavi Nefes Eğitim Otobüsü, 3. yılında etkinliklerini Balıkesir’den başlattı. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Salih Tozan Kültür Merkezi önünde düzenlenen organizasyonda Mavi Nefes Eğitim Otobüsü’nün yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Tır’ında da çocuklar için eğitici birçok atölye gerçekleştirildi.

“3 yılın sonunda 60 bin çocuğa ulaşmış olacağız”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Mavi Nefes Eğitim Otobüsü 3. yıl açılış töreninde konuşan TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk “Bugün, başrolde çocuklarımız var. 3 yılın sonunda 60 bin çocuğa ulaşmış olacağız. Çocuklar çok teşekkür ediyorum sizler gerçekten çevre konusunda çok hassassınız. Türkiye’yi çok güzel yerlere, mavi kıyılara götüreceğimize inanıyorum. Mavi Nefes Otobüsü’nde çocuklar; Robotik Kodlama Atölyesi ve Üretim Becerileri Atölyesinde eğitim alıyorlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Tır’ıyla alanı daha da güzelleştirdiler” dedi.

“Çevre hepimizin ortak paydası”

“Çevre hepimizin ortak paydası” diyerek sözlerine başlayan Balıkesir Üniversitesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Farizoğlu “Çevreyi mutlaka korumamız ve kirletmememiz gerekiyor. Çocuklarımız bu konuda büyüklerinde çok daha şuurlular. Bu tür projelerle birçok sorunun üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.

“Çevre konusunda duyarlıyız”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Mavi Nefes Projesi’ne ve eğitim otobüsüne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan “Çevre önemli, en önemlisi de temizlik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak denizlerimizi temiz tutmaya çalışıyoruz. Derelerimizi ıslah etmeye çalışıyoruz. Çöpleri; anlamlı ve ayrıştırılabilir bir şekilde toplayarak geri dönüşüme kazandırıyoruz. Başkanımız Yücel Yılmaz’ın bize net talimatıdır; çevreyle alakalı hangi duyarlılık gerekiyorsa, sonuna kadar peşinden koşun. BASKİ Genel Müdürlüğümüz yoğun bir şekilde suyu korumak adına şuurlandırma çalışmaları yapıyor” diye konuştu.

7 ilde öğrencilerle buluşacak

Balıkesir’de gerçekleştirilen açılışın ardından binlerce ziyaretçiyle buluşması hedeflenen Mavi Nefes Eğitim Otobüsü bir hafta süresince Salih Tozan Kültür Merkezi önünde öğrencileri ağırlayacak. Belirlenen rota dahilinde Marmara Bölgesi’nde Balıkesir, Bandırma ve Yalova’yı ziyaret edecek otobüste, öğrencilerin Sıfır Atık felsefesiyle Üretim Becerileri Atölyesi ve Robotik Kodlama Atölyesinde deniz eğitimlerini farklı disiplinler ve teknolojiyle birleştirmesi amaçlanıyor. Mavi Nefes Projesi’nin farkındalık eğitimi ayağında ise çevrimiçi eğitimlerle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda okuyan öğrencilere ve öğretmenlere denizlerin önemi, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su kaynakları için bireysel sorumlulukları aktarılıyor. 3 yıl devam etmesi öngörülen projenin sonunda eğitimlerle 60 bin öğrenci ve 4 bin öğretmene ulaşılması hedefleniyor.