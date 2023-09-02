Mavi suların Kadın Reisi, 'Vira Bismillah' dedi

Kocaeli’nin Babalı köyünde balıkçılık yapan 41 yaşındaki İlknur Pehlivan, güneşin doğuşuyla birlikte Karadeniz’in mavi sularına açılarak çapari ile balık avlıyor.

Kocaeli’nin Kandıra İlçesi Babalı köyü sahilinde yaşayan İlknur Pehlivan, 20 yıl önce eşi Ayhan Pehlivan’a yardım etmek amacıyla balığa çıkmak istedi. Karadeniz’in mavi sularına tekne ile açılan İlknur Pehlivan, o günden bu yana eşi ile birlikte balığa çıkmaya başladı. Güneşin doğusuyla birlikte teknelerini denize indiren çift, tüm gün boyunca çapari ile denizden nasibini arıyor. Eş Ayhan Pehlivan tekneyi kullanırken, balıkçı kadın Pehlivan ise kimi zaman denize çapari atarak kimi zaman ise ağ salarak denizden çıkacak kısmetlerini bekliyor.

“Ağ atmayı, denize açılmayı seviyorum”

Balıkçılığa adeta aşık olan ve 20 senedir eşi ile birlikte denizlere açılan İlknur Pehlivan, “20 senedir eşimle balıkçılık yapıyoruz. İlk olarak eşim başladı. Eşime artık beni de götürmesini söyledim. Biz gece denize açıldık ve ağ attık. Ağ attıktan sonra merakla bekledim acaba ağa ne takılacak diye. Sonra baktım palamutlar geliyor, ağı çektik güzelce balıklarımızı aldık. Kasalarımıza doldurduk. Benim için çok güzel bir zamandı. Gece limana geçip balıklarımızı verdik. Eşime balıkçılığın çok güzel olduğunu söyledim ve 20 senedir biz bu balıkçılığı yapıyoruz. Tabii ki zorlukları var, yok desek yalan olur ama her türlü alışıyorsunuz. Palamut zamanı açıldı. Çapari yapıyoruz. Eylül 1’den sonra ağlarımızı atacağız. Sezonun açılmasını bekliyorum. Beklentilerimiz yüksek ama palamut bu sene az deniyor. Deniz kısmetinde ne varsa bekliyoruz. Kadın olarak balıkçılık yapan arkadaşlarımız var. Hepimiz benzer düşüncelerdeyiz. Ağ atmayı, denize açılmayı, eşlerimize destek olmayı seviyoruz. Bunlar güzel bir şey. Herkesin kadın olarak eşine destek çıkmasını beklerim” dedi.