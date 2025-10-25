Mavi Takım ekiplerinden sahil temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mavi Takım ekipleri, sahil şeritlerinde düzenli temizlik çalışmalarıyla çevre kirliliğini önlerken, geri dönüştürülebilir atıkları toplayarak doğaya katkı sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre ve kıyı temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mavi Takım ekipleri tarafından İzmit Sahil şeridinde temizlik yapıldı. Kıyıya vuran plastik, cam ve poşet gibi geri dönüştürülebilir atıklar toplanarak düzenli depolama sahası olan İZAYDAŞ’a gönderildi. Çevreye duyarlı, sessiz ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla sahil bölgelerinde kapsamlı temizlik çalışmaları yürüten Mavi Takım ekipleri, Karamürsel-Ereğli Sahili, Başiskele Sahili, Sekapark Sahili ve Tütünçiftlik-60 Evler Sahil bandında aktif görev yapıyor.