Max Kruse'nin yeni takımı Paderborn oldu
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Alman futbolcu Max Kruse, 2. Bundesliga ekiplerinden Paderborn'a transfer oldu.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Alman futbolcu Max Kruse, 2. Bundesliga ekiplerinden Paderborn’a transfer oldu.
Max Kruse’nin yeni durağı belli oldu. 2. Bundesliga ekiplerinden Paderborn, 35 yaşındaki Alman futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Türkiye’de 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli isim, son olarak Wolfsburg’da oynamıştı.
Kruse, geçtiğimiz sezon Wolfsburg formasıyla 5 maça çıkarken, gol yada asist katkısı sağlayamadı.