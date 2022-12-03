Maxi'de yeni dönem başladı

Silivri’nin ilk kapalı alışveriş merkezi olan ve halk arasında daha çok o dönemdeki adı (Maxi) ile bilinen Silivri AVM’nin Nata Holding’e devri yapıldı.

Nata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık ve holding yöneticileri, AVM yönetimini resmen teslim almalarının ardından dualar eşliğinde kurban kesti.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan oluşan çok sayıda kurban kesimden sonra Silivri’deki çeşitli hayır kurumlarına bağışlandı.

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