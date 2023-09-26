Maxima motor yağları Adaptech teknolojisi ile yenilendi

Maxima motor yağları, Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi’nde (POTEM) teknoloji iş ortakları ile birlikte geliştirilen Adaptech teknolojisi ile yenilendi.

Türkiye madeni yağ pazarının önde gelen firmalarından Petrol Ofisi Grubu, Maxima motor yağlarını, Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi’nde (POTEM) teknoloji iş ortakları ile birlikte geliştirdiği Adaptech teknolojisi ile yeniledi. Ürün yeni ambalajıyla pazara sunuldu.

Diğer yandan motor aşınmalarının çoğu, motorun ilk çalıştırılmasıyla optimum sıcaklığa gelene kadarki süreçte gerçekleşiyor. Yoğun trafik nedeniyle sürekli dur-kalk yapmak durumunda kalındığında start-stop sisteminin sürekli devreye girmesi gibi koşullar, motorun çalışma sıcaklığının stabil kalmasını zorlaştırıyor.

Verilen bilgiye göre; yenilen Maxima motor yağları, içeriğindeki temizleyici bileşenler sayesinde motoru temiz tutarken kir çözücü proaktif moleküllerle yağlanmanın kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Ayrıca antioksidan bileşenler, oksidasyona karşı kalkan oluşturarak yağın ömrünü de uzatıyor. Böylelikle sürücüler her türlü yol şartında yolculuklarına güvenle devam edebiliyor. Bunun yanı sıra ani hızlanma ve yavaşlamalarda koruyucu yağ filmi etkisi de sunan bu yağlar; soğuk-sıcak, yüksek yük ve devir gibi değişen koşullarda optimum yağ sıcaklığı sağlayarak motorun ömrünü uzatıyor.

Yeni ambalajıyla 8. İstanbul Karbon Zirvesi’nde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından “Düşük Karbon Kahramanı” ödülüne layık görülen Maxima, Petrol Ofisi’nin uzman endüstriyel tasarım ekibi tarafından özel olarak geliştirilmiş olup, daha da iyileştirilmiş bir kullanım deneyimi sunuyor. Dikdörtgen içine sığdırılarak tasarlanmış bu güçlü ve şık ambalaj, her açıdan birçok avantaj oluşturuyor. Köşeli formuyla koli içerisindeki ezilmelere karşı dayanıklılık sağlanırken ergonomik 2 kulplu tasarımı sayesinde kullanım kolaylaşıyor. Yeni boyutu nedeniyle daha verimli depolama ve saklama imkânı sunan ambalaj, çevreye duyarlı ve yüzde 25 geri dönüşüme elverişli malzemelerden üretildi. Daha büyük ve sadeleştirilmiş etiket alanı ile modern ve kolay anlaşılır etiket tasarımına da sahip olan ambalajın üzerindeki etiketlerde sahteciliğe karşı orijinalliğini kanıtlayan hologram özelliği de bulunuyor. Ayrıca palet üzerinde daha statik ve verimli yerleşim ile Maxima motor yağları artık çok daha güvenli bir şekilde taşınabiliyor.

“Adaptech teknolojisi sayesinde Maxima, her koşula yüzde 100 adapte olur”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Madeni yağda Türkiye’nin bir numarası olarak, kullanıcılarımızın değişen ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp onlara en doğru çözümleri sunmak, sürekli gelişim odağımızdaki en önemli görevimiz. 80 yılı aşkın tecrübemiz ile hem Türkiye’de hem de 30’dan fazla ülkede Maxima binek araç motor yağı markamız ile binek sürücülerin araçlarının motorlarını en iyi şekilde korumaları ve araçlarından yüksek performans almaları için çalışıyoruz. Bu amaçla Türkiye’nin en büyük madeni yağ teknoloji merkezi olan POTEM’de teknoloji iş ortaklarımız ile birlikte hiç durmadan ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Burada geliştirdiğimiz Adaptech teknolojisi, ismini adaptasyon özelliğinden alır. Adaptech teknolojisi sayesinde Maxima motor yağları, her türlü yol ve iklim koşuluna, farklı sürüş stillerine yüzde 100 adapte olur. Tüm koşullarda motoru korur. Laboratuvar çalışmalarımız sonunda, tüm şartlara uyum sağlayan Adaptech motor yağı teknolojisi ile yenilenen Petrol Ofisi Maxima’yı kullanıcı dostu yeni ambalajında sunmaktan da gurur duyuyoruz.” dedi.