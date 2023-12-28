Maximum ile Etstur arasında iş birliği

Türkiye İş Bankası’nın ana kart markası Maximum ile Etstur arasında yapılan iş birliğiyle İş Bankası, Etstur’un ödeme sistemleri tarafındaki ana bankası oldu.

Maximum ile Etstur arasındaki iş birliği, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle ve Etstur Yönetim Kurulu Üyesi Barış Tünay’ın katılımıyla duyuruldu. 2024 yılı boyunca devam edecek iş birliği çerçevesinde Maximum ve Maximiles kart sahipleri, Etstur’dan en yüksek vade farksız taksit imkânına sahip olacak. Seçili otellerde yapacakları rezervasyonlara özel yüzde 5 ek indirim avantajından yararlanan kart sahipleri, düzenlenecek erteleme ve MaxiPuan kampanyaları ile tatil alışverişlerini avantajlı olarak yapabilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, iş birliğine ilişkin açıklamasında, “Tüm çalışmalarımızda müşterilerimizin hayatına değer katmayı odağımıza alıyoruz. Bu önceliğimiz doğrultusunda Maximum’un ayrıcalıklarını Etstur ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. İş birliğimiz sayesinde özel indirimler, ek ayrıcalıklar ve esnek ödeme seçenekleriyle Maximum kullanıcılarının tatilleri daha özel ve keyifli hale gelecek. Müşterilerimizin hayal ettiği tatil deneyimlerini yaşamalarına imkân sunacağına inandığımız bu iş birliğinden dolayı çok heyecanlıyız” dedi.

Etstur Yönetim Kurulu Üyesi Barış Tünay da iş birliğiyle ilgili şunları kaydetti: “Etstur olarak misafirlerimizi hayallerindeki tatiller ile buluşturmak önceliğimiz. İş Bankası ile yaptığımız iş birliği ile misafirlerimize, tatil planı yapmayı çok daha kolaylaştıracak fırsatlar sağlıyoruz. Her yıl cazip indirim oranları ile sunduğumuz erken rezervasyon kampanyamız kapsamında; Maximum’a özel farklı ödeme seçenekleri, peşin fiyatına 12 taksit imkânı ve ek indirimler gibi ayrıcalıklarla misafirlerimize hayallerindeki tatili avantajlı bir şekilde gerçeğe dönüştürme fırsatı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”