MAY Tohum'dan üreticilere eğitim desteği

Türkiye’nin önde gelen tohum ıslahçısı ve üreticisi MAY Tohum, Mart Ayı boyunca, 11 farklı şehirde, hayvancılıkta verim ve mahsul kalitesini arttırmaya yönelik hayvan beslenmesi, sağlığı ve mısır üretimi üzerine eğitimler gerçekleştirdi.

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde, hayvancılığın yoğun olduğu 11 farklı ilde, Hayvancılıkta Kalite Yolculuğu Eğitim etkinlikleriyle 1000’in üzerinde çiftçiyle buluşan MAY Tohum, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Türkmen’in eğitim verdiği hayvan besleme ve hayvan sağlığı eğitimlerine ev sahipliği yaptı.

Hayvancılıkta Kalite Yolculuğu Eğitimleri hakkında detaylı bilgi veren MAY Tohum Mısır Teknik Müdürü Halil İbrahim Sayar, gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmaları sonucunda, tarla performansı yüksek, rekabetçi hibrit mısır tohumu çeşitlerini çiftçilere sunmanın yanı sıra mısır üretiminde ve hayvancılıkta verimliliği arttırmaya katkı sağlayacak teknik destek eğitimleriyle her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirtti. Halil İbrahim Sayar, ”25 yıllık Ar-Ge gücümüz ve deneyimli saha satış ve teknik destek ekibimizle her yıl, silajlık mısır üretimi ve hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan profesyonellerin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına farklı çözümler sunuyoruz. Bu sezon da hayvancılık ve mısır üretimiyle uğraşan üreticilerimize yönelik Hayvancılıkta Kalite Yolculuğu Eğitimlerimizi gerçekleştirdik. İzmir, Isparta, Manisa, Burdur, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Afyonkarahisar, Tokat ve Amasya illerinde gerçekleştirdiğimiz eğitim toplantılarında, Hayvan Besleme konusunda uzman olan hocamız Prof. Dr. İsmet Türkmen, ‘Kaliteli ve Yüksek Verimli Hayvansal Üretim için Rasyon Önerileri, ‘Mısır Silajının Hayvan Beslenmesindeki Yeri’ ve ‘Hayvan Beslenme Hastalıkları’ konularında önemli bilgileri paylaştı. Toplamda 1000’in üzerinde çiftçimizle buluştuğumuz toplantılarımızda, ilaveten, mısır üretiminde verimi arttırmaya yönelik teknik bilgilendirmelerini yaparak, portföyümüzde MAY Silaj Platform markası altında sunduğumuz silajlık üretimde rekabet gücü yüksek mısır çeşitlerimiz hakkında bilgilendirmeleri de gerçekleştirdik” diye konuştu.

1999 yılından beri mısır ıslahına yatırım yapmakta olan MAY Tohum, yüksek besleyicilik değerlerine sahip silajlık mısır çeşitlerini sunduğu MAY Silaj markasını, portföyüne dahil ettiği yeni çeşitlerle her geçen yıl daha da güçlendiriyor. Yüksek nişasta değerleri ve lif sindirilebilirlik özellikleri ile profesyonel hayvancılık işletmelerinin et ve süt verimine artı katkı sağlayan çeşitleri MAY Silaj Pro markasıyla hem danelik hem de silajlık kullanımda yüksek performans gösteren çeşitleri MAY Silaj Dual markasıyla, ekonomik fiyatıyla küçük ölçekli hayvan yetiştiricilerine ve mısır üreticilerine çözüm sunan çeşitleri ise MAY Silaj Eco markası ile çiftçilerin hizmetine sunuyor. Hibrit Mısır ıslahında güçlü Ar-Ge’si ve 25 yıllık deneyimi ile dünya standartlarında rekabetçi çeşitler sunan MAY Tohum, silajlık mısır üretimi ve hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan profesyonellerin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına farklı çözümler sunuyor.