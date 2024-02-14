MAY Tohum, tatlı mısır tohum işinde dünyanın ilk 10 şirketi arasında yer aldı

Türkiye’nin en büyük tohum üreticisi MAY Tohum, tatlı mısır tohumda dünya çapında ilk 10 şirket arasında yer alıyor.

Uluslararası pazarlardaki iş birliklerini ve ihracatını arttırmak hedefiyle 7-9 Şubat tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen dünyanın en büyük meyve ve sebze fuarı Fruit Logistica’ya katılan MAY Tohum, farklı ülkelerden gelen birçok gıda sanayi profesyonelini, tohum satıcılarını ve tatlı mısır üreticilerini standında ağırladı. Fruit Logistica’ya bu yıl ikinci kez katıldıklarını söyleyen MAY Tohum’un Yurtdışı Tatlı Mısır Ürün Müdürü Yasemin Yalım, fuarın oldukça başarılı geçtiğini belirtti. 94 ülkeden fuar katılımcısının bulunduğu fuara 140’ın üzerindeki ülkeden gıda sanayi yetkililerinin, tarımsal üretim ve ticaretiyle ilgilenen profesyonel ziyaretçinin geldiğini belirten Yasemin Yalım, fuar süresince mevcut ve yeni potansiyel müşterileriyle verimli görüşmeler yaptıklarına dikkat çekti.

Tatlı mısır tohum ihracatında yüzde 82 artış

Rekabet gücü yüksek tohum çeşitleri ve uluslararası pazarlarda gerçekleştirdikleri pazarlama faaliyetleri doğrultuşunda tatlı mısır tohum ihracat rakamlarını her geçen yıl arttırdıklarına dikkat çeken Yasemin Yalım, son 2 yılda ihracatlarını yüzde 82 arttırdıklarını söyledi. Yalım, “Tatlı mısır türünde gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge faaliyetleri neticesinde portföyümüz her geçen yıl daha da güçleniyor. Portföyümüzdeki süper tatlı ve normal tatlı mısır segmentlerinde, farklı iklim ve toprak şartlarına adaptasyon kabiliyeti yüksek, koçan kalitesi ve işletme randımanı yüksek, lezzetli tohum çeşitleri, tarla performanslarıyla üreticilerin ve gıda sanayi profesyonellerinin beğenisi kazanıyor. 2023 yılında yurtdışı tatlı mısır tohum satışlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 33 arttırdık. 2024 yılında da yüzde 30’un üzerinde bir artış öngörüyoruz. Fruit Logistica fuarı esnasında yaptığımız toplantılar da bu öngörümüzü fazlasıyla gerçekleştireceğimizi göstermektedir” diye konuştu.

“Dünyanın 10 tohum firması arasında yer almaktan gurur duyuyoruz”

MAY Tohum’un tatlı mısır türünde gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyetlerinde sanayi üretimini verim ve kalitesi ile destekleyecek nitelikteki rekabetçi çeşitleri geliştirmeye yoğunlaştıklarının altını çizen Yasemin Yalım, ”Sanayi proseslerine uyumlu, ideal koçan kalitesine sahip, işletme randımanı yüksek ve lezzetli çeşitleri portföyümüze dahil ediyoruz. Taze Pazar segmentinde ise uzun raf ömrü kabiliyetleri ile nakliye ve depolama süreçlerindeki kalite kayıplarını minimize edebilen çeşitleri üreticilerimize sunuyoruz. Hem Türkiye pazarında hem de global pazarda, tüm beklentileri karşılayan güçlü çeşit portföyümüzle istikrarlı büyümemizi gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge ve Pazarlama faaliyetleri neticesinde, bugün geldiğimiz noktada, tatlı mısır işinde dünyanın en büyük ilk 10 tohum firması arasında yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi.

MAY Tohum olarak 45’in üzerinde ülkeye tohum ve lisans ihracatı yaptıklarını belirten Yasemin Yalım, "Tatlı mısır tohum çeşitlerini Rusya ve Ukrayna’nın yanı sıra AB ülkeleri, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika ülkeleri dahil geniş bir coğrafyaya ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de Çin ve Hindistan’dan Güney Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyaya ihracat yapmak üzere, Ar-Ge ve pazarlama çalışmalarını kapsamlı bir şekilde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.