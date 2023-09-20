Maya kokusuna acil çözüm bekleniyor

Kurulduğu 1973 yılından bu yana koku sıkıntısına bir türlü çözüm bulamayan Pakmaya fabrikası, İzmitlileri canından bezdirdi. Vatandaşlar günün neredeyse her saati şehrin genelini saran maya kokusuna acil çözüm bulunmasını istiyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Pakmaya fabrikasının kokusu vatandaşları bıktırdı. Özellikle sabahın erken saatlerinde kentin genelini saran maya kokusuna vatandaşlar acil çözüm bulunmasını istiyor. Kurulduğu 1973 yılında şehrin dışında yer alan, ancak günümüzde şehrin merkezinde kalan Pakmaya fabrikasının saldığı ağır kokudan rahatsız olan vatandaşlar, yetkililerden yardım istiyor.

Özellikle fabrika çevresinde yaşayanlar durumdan şikayetçi olurken, "Özellikle sabah saatlerinde maya kokusu geliyor. Rahatsız edici bir durum. Midemiz bulanıyor. Çiğ hamur gibi kokuyor ve ağır bir koku. Çözüm bulunmasını bekliyoruz. İnsanlar da çok rahatsız oluyor" ifadelerini kullandılar.