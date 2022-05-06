Mayıs ayı Meclis toplantısı Pazartesi günü yapılacak

Silivri Belediye Meclisi'nin Mayıs Ayı Meclis toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 9 Mayıs 2022 Pazartesi Günü 10.30'da gerçekleştirilecek.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 06.05.2022 15:22
  • Güncelleme: 06.05.2022 15:22
Mayıs ayı Meclis toplantısı Pazartesi günü yapılacak
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Silivri Belediye Meclisi’nin 09/05/2022 Pazartesi tarihine rastlayan Mayıs Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

 G Ü N D E M:

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

1- Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesi.

2- Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi, 151 ada 86 parselin irtifak hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

3- Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri İlçesi, Çanta- Balaban Mahallesi, 6318 ada 1 parselin tamamının intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi. 4- Belediyemiz norm kadro cetvellerinin onaylanmasının görüşülmesi.

5- İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 34 JGM 79 plakalı 1999 model, Land Rover marka ve 34 JGM 94 plakalı 1999 model, Land Rover marka kamyonetleri belediyemize hibe etme taleplerinin görüşülmesi.

6- Silivri İlçesi Değirmenköy Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait parseller üzerindeki yapıların kullanımı ile ilgili dava konusu olmuş kişilere ait kira bedellerinin, ilgililerince ödenmiş ve ödenecek ecrimisil bedelleri kadarının tahakkuktan terkininin görüşülmesi.

7- Silivri İlçesi Çanta-Sancaktepe 354 ada 2 parsel, 434 ada 3 parsel, 490 ada 1 parsel, 362 ada 1 parsel, 436 ada 1 parsellerdeki şahıslara ve şirketlere ait hisselerin, belediyemiz mülkiyetindeki 501 ada 3 ve 4 nolu parsellerle takas edilmesinin görüşülmesi.

8- Silivri İlçesi,Yeni Mahalle, 5654 ada 1 parsel, 5655 ada 1 parsel, 5656 ada 1 parsel, 5657 ada 1 parsel, 5658 ada 1 parsel, 5662 ada 1 parsel, 5665 ada 1 parsel ve 5666 ada 1 parsel arasında kalan alanın yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

9- Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5464 parselin batısında kalan alanın yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

10- Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5840 ada 85 parselin batısında kalan alanın yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

11- İlçemiz Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi Müdürlüğünün elektrikli araç projesine belediyemizce gerekli desteğin verilmesinin görüşülmesi.

12- Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Silivri Belediye Başkanlığı arasında hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında ücretsiz aşı temini ve uygulanması ile ilgili protokol tanzimi ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

13- Belediyemiz 2021 yılı kesin hesabının görüşülmesi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahıslar hakkında soruşturma

Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahıslar hakkında soruşturma

2
Silivri'de bayram namazı saati

Silivri’de bayram namazı saati

3
Denize sıfır nezih bir mekan...

Denize sıfır nezih bir mekan...

4
Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

5
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

6
Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

DAHA FAZLA
Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon