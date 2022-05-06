Mayıs ayı Meclis toplantısı Pazartesi günü yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 09/05/2022 Pazartesi tarihine rastlayan Mayıs Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1- Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesi.

2- Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi, 151 ada 86 parselin irtifak hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

3- Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri İlçesi, Çanta- Balaban Mahallesi, 6318 ada 1 parselin tamamının intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi. 4- Belediyemiz norm kadro cetvellerinin onaylanmasının görüşülmesi.

5- İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 34 JGM 79 plakalı 1999 model, Land Rover marka ve 34 JGM 94 plakalı 1999 model, Land Rover marka kamyonetleri belediyemize hibe etme taleplerinin görüşülmesi.

6- Silivri İlçesi Değirmenköy Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait parseller üzerindeki yapıların kullanımı ile ilgili dava konusu olmuş kişilere ait kira bedellerinin, ilgililerince ödenmiş ve ödenecek ecrimisil bedelleri kadarının tahakkuktan terkininin görüşülmesi.

7- Silivri İlçesi Çanta-Sancaktepe 354 ada 2 parsel, 434 ada 3 parsel, 490 ada 1 parsel, 362 ada 1 parsel, 436 ada 1 parsellerdeki şahıslara ve şirketlere ait hisselerin, belediyemiz mülkiyetindeki 501 ada 3 ve 4 nolu parsellerle takas edilmesinin görüşülmesi.

8- Silivri İlçesi,Yeni Mahalle, 5654 ada 1 parsel, 5655 ada 1 parsel, 5656 ada 1 parsel, 5657 ada 1 parsel, 5658 ada 1 parsel, 5662 ada 1 parsel, 5665 ada 1 parsel ve 5666 ada 1 parsel arasında kalan alanın yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

9- Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5464 parselin batısında kalan alanın yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

10- Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5840 ada 85 parselin batısında kalan alanın yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

11- İlçemiz Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi Müdürlüğünün elektrikli araç projesine belediyemizce gerekli desteğin verilmesinin görüşülmesi.

12- Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Silivri Belediye Başkanlığı arasında hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında ücretsiz aşı temini ve uygulanması ile ilgili protokol tanzimi ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

13- Belediyemiz 2021 yılı kesin hesabının görüşülmesi.